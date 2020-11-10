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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
 10 Kasım 2020 16:57
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurulda, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın TBMM üyeliğinin bugün itibarıyla sona erdiğini bildirerek, ant içmesi için Elvan'ı kürsüye davet etti.

Lütfi Elvan, kürsüye çıkarak yemin etti.

Elvan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Haydar Akar, Elvan'ın, yemin metnindeki "ant içerim" ifadesini , "söz veriyorum" şeklinde okuduğunu belirterek, metni tekrar okuması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, kürsüye gelerek yeminini tekrar etti.
Anadolu Ajansı
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