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'Erdoğan, Elvan ve Ağbal'ı iki partiyi kilitlemek için tercih etti'

Berat Albayrak'ın istifasının ardından bomba iddialar birbirini izliyor. Albayrak'ın "40 milletvekili DEVA ve Gelecek Partilerine geçecek" iddiası üzerine görevden alındığı iddiası yeni boyut kazandı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı tercihleriyle iki partiyi nasıl kilitlediğini yazdı.
 10 Kasım 2020 17:00
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'Erdoğan, Elvan ve Ağbal'ı iki partiyi kilitlemek için tercih etti'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı "Naci Ağbal ve Lütfi Elvan tercihleri ne anlama geliyor?" başlıklı yazısında bomba iddialarda bulundu. "Şayet Albayrak görevde kalırsa DEVA ve Gelecek Partisi'ne geçecek 40 vekil var" iddiasını hatırlatan ve "ciddi bulmuyorum" diyen Nagehan Alçı, Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı'na da Lütfi Elvan'ı getirerek yine bir siyaset dehası olduğunu gösterdiğini yazdı. İşte Nagehan Alçı'nın yazısından satır başları...

Ağbal Babacan'a, Elvan Davutoğlu'a yakın isimler

- Ağbal felsefe olarak daha çok Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'e yakın bir çizgide olarak tanımlanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın yerine getirdiği Lütfi Elvan ise Ahmet Davutoğlu'na çok yakın bir isimdi. Davutoğlu gibi Konyalı. Tarzı ve tavrı Davutoğlu'na benziyor.

- Gelelim Elvan ve Ağbal tercihlerinin sebebine... Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba bu iki ismi önemli pozisyonlara getirerek aynı zamanda DEVA ve Gelecek partilerine geçişler için ön mü aldı?

Bu seçimler 40 vekil iddiasından bağımsız mı?

- Bu seçimler 40 vekil iddiasından bağımsız görünebilir mi? Ben 40 vekil iddiasını inandırıcı bulmuyorum. Fakat Tayyip Bey'in DEVA ve Gelecek'in tarzına ve üslubuna yakın iki ismi çok kritik yerlere getirerek yine Erdoğan usülü siyasi zeka manevralarından birini daha yaptığını düşünüyorum.

Erdoğan, DEVA ve GELECEK partilerini kilitledi

- Siyasi fikirlerini beğenin ya da beğenmeyin ama Tayyip Erdoğan'ın bir politik deha olduğu gerçeğini herkesin kabul etmesi gerekir. Erdoğan bu hareketiyle bana göre büyük ölçüde DEVA ve Gelecek Partisi'ni kilitlemiş oldu.

DEVA Naci Ağbal'a, Gelecek Lütfi Elvan'a ölümcül vuruşlar yapamaz

Ne DEVA Naci Ağbal'a ne Gelecek Lütfi Elvan'a çok sert ve ölümcül vuruşlar yapamaz. Yapsa da yapay olur. Hakikaten de Ali Babacan Bakanken, Ali Bey'e en yakın ve en iyi anlaştığı isimlerin başında Ağbal gelirdi. Aynı şekilde Lütfi Elvan da Ahmet Davutoğlu ile çok iyi hukuku olan bir isim olarak bilinirdi.

Berat Albayrak'ın ayrılışı hüzünlü oldu

- Öte yandan bu hengamede Berat Albayrak'ın bakanlıktan ayrılışı da bence çok hüzünlü oldu. Yaptığını bir "vakar ve gurur istifası" olarak görüyorum. Aslında Erdoğan, Albayrak'ı görevden almayacaktı. Yani "Erdoğan istedi de Berat Albayrak numaradan istifa etti" sözleri doğru değil.
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