Araştırma görevlisi alımında tecrübe şartı aranır mı?

Bugüne kadar yazdığımız birçok yazıda ifade ettiğimiz üzere, öğretim elemanı istihdamı noktasında uygulanan mevzuata ve denetime vakıf yükseköğretim kurumları da tabidir.

Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin gösterdiği hassasiyet kadar benzer şekilde vakıf yükseköğretim kurumlarının da akademisyen istihdamında kişiye özel düzenlemelerden ve mevzuata aykırılık teşkil eden hususlardan kaçınmaları gerekmektedir.

Bu noktada biz de, akademik ilanlarda gördüğümüz yanlışları takipçilerimizden gelen talepleri de dikkate almak suretiyle devlet ve vakıf ayrımı yapmaksızın dile getirmeye yoğun şekilde gayret ediyoruz.

Bu doğrultuda, bugünkü yazımızda KTO Karatay Üniversitesinin 09 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan ettiği araştırma görevlisi ilanları özelinde, "Araştırma Görevlisi Alımında Tecrübe Şartı Aranabilir mi" konusunu ele alacağız.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Araştırma Görevlileri" başlıklı 33 üncü maddesinde; "Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler" düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, araştırma görevlisi alımlarında yaş sınırı ve devlet üniversiteleri için lisansüstü öğrenci kaydı dışında özel bir şartın aranması hukuken mümkün olmayıp zaten yasal olarak alımların görüldüğü gibi yörüngesi açıkça belirlenmiştir. Vakıf üniversitesi her ne kadar öğretim elemanı istihdamında, kendi şartlarını belirleme konusunda yetkisi bulunsa da, bunu ilgili mevzuata uygun yapmakla yükümlüdür.

Araştırma görevlileri, ilgili Kanunda zikredildiği gibi üniversitelerde araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan, lisansüstü eğitimlere devamı sağlanarak öğretim üyesi kadrolarının temel kaynağını oluşturan kişilerdir. Bu bağlamda, lisansüstü eğitime devam eden tüm genç adayların araştırma görevlisi istihdamında başvuru yapması amaçlanması gerekirken, tecrübe şartı aranarak başvurularının daraltılması rekabeti engelleyen bir duruma dönüşmektedir.

Sonuç olarak, KTO Karatay Üniversitesi özelinde araştırma görevlisi alımlarının, derse giren ya da uygulamalı birimlerde görev alan öğretim görevlilerinde olduğu gibi tecrübe şartı aranmasının uygun olmadığını düşünüyoruz.