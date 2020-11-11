TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli devlet memurlarının lojman tahsis oranları arttırıldı.
|11 Kasım 2020 00:06
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4 Kasım 2020 tarihi itibariyle yayımlanan MSB Konut Yönergesinde yer alan; Lojman tahsis oranları rütbeler bazında yeniden düzenlenmiş olup Devlet memurları ve Uzman Erbaşlar için konut tahsis oranı %10'dan, %15'e çıkarılmıştır.
Lojmanların yüzde 45'i subaylara, yüzde 40'ı ise astsubaylara tahsis edilecek
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