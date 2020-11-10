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Camilerdeki yardım kutularını çalan zanlı tutuklandı
Aksaray'da camilerin yardım kutusunu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.
|10 Kasım 2020 17:13
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Aksaray'da camilerin yardım kutusunu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıkaya beldesi ve Ortaköy Balcı camilerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ş'nin camiye girdiğini ve yardım kutusunu aldığını tespit etti.
Ekipler, S.Ş'yi, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında madeni ve kağıt paralar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, caminin güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin içeri girmesi ve yardım kutusunu kırarak paraları alması yer alıyor.
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