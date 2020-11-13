Anadolu İHL yöneticilerinin ek ders ücretine dair görüş yazısı
Anadolu İmam Hatip Liselerindeki yöneticilere tam gün tam yıl kapsamında ek ders ücreti ödenemez
|13 Kasım 2020 16:06
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği görüş yazısında, tam gün tam yıl eğitimi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmanın temal şartının, görev yapılan eğitim kurumunun mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları kaspamında bulunması olduğuna dikkat çekti.
İŞTE O YAZI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
07 Kasım 2020 01:04
|Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
08 Ekim 2020 11:02
|İnternet sorunu yaşayan öğretmene, canlı derse bağlı ek dersi ödenir mi?
30 Eylül 2020 10:44
|MEB: İdari izinli öğretmene, seminer ek dersleri ödenmeli!
30 Eylül 2020 10:27
|EBA Destek Noktasında görevlendirilen öğretmene ek ders ücreti verilir mi?
28 Eylül 2020 18:27
|MEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
23 Eylül 2020 20:08
|60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama
21 Eylül 2020 10:00
|MEB'den telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
04 Eylül 2020 21:41
|Kronik hastalığı olduğu için seminere katılmayan öğretmen ek ders ücreti alacak
28 Ağustos 2020 16:07
|Yaz tatilinde komisyonda görevlendirilen özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez
09 Temmuz 2020 10:00