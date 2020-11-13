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Anadolu İHL yöneticilerinin ek ders ücretine dair görüş yazısı

Anadolu İmam Hatip Liselerindeki yöneticilere tam gün tam yıl kapsamında ek ders ücreti ödenemez
 13 Kasım 2020 16:06
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Anadolu İHL yöneticilerinin ek ders ücretine dair görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği görüş yazısında, tam gün tam yıl eğitimi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmanın temal şartının, görev yapılan eğitim kurumunun mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları kaspamında bulunması olduğuna dikkat çekti.

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Memurlar.Net
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