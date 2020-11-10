Eylem hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Mücadelenin önderi ve Cumhuriyetin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82'nci yılında saygı ve şükranla andıklarını belirten Denizer, "Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığı ilhamla, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı karada, denizde ve havada büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz ebediyen devam edecektir." ifadesini kullandı.

Denizer, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanımızın da ifade ettiği gibi, yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de 'iki devlet tek millet' olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

- "Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir"

Denizer, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırarak, bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek ve hudutların, Türk halkının huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının başarıyla icra edildiğini anımsattı.

Bu bölgelerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak sürdürüldüğünü belirten Denizer, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı bölgesinde 17 Ekim 2019'da ABD, 22 Ekim 2019'da Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakatlar ile harekat durdurulmuştur. Bölgede kalıcı barışın sağlanması ve hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarımız, diğer ülkeler ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Barış ve istikrarın tesis edildiği Pınar bölgesinde, hasmane tutum, taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bu kapsamda dün Rasulayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesine kararlılıkla devam edilecektir."