1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hasar tespit çalışmaları sonlanıyor: Ağır hasarlı bina sayısı 414

İzmir'deki depremin ardından binalardaki hasar tespit çalışmaları bu akşam sona eriyor. Bayraklı ve Bornova ağırlıkta olmak üzere 107 binin üzerine binada hasar tespit çalışması yapılırken, ağır hasarlı bina sayısının 414 olduğu, 32 acil yıkılacak binanın bulunduğu belirtildi.
 10 Kasım 2020 18:09
+Aa- Yazdır
Hasar tespit çalışmaları sonlanıyor: Ağır hasarlı bina sayısı 414

İzmir'deki depremin ardından binalardaki hasar tespit çalışmaları bu akşam sona eriyor. Bayraklı ve Bornova ağırlıkta olmak üzere 107 binin üzerine binada hasar tespit çalışması yapılırken, ağır hasarlı bina sayısının 414 olduğu, 32 acil yıkılacak binanın bulunduğu belirtildi.

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından çok sayıda bina yıkılırken, kimi de ağır, orta ve hafif olmak üzere hasara uğradı. Bayraklı ve Bornova ağırlıkta olmak üzere İzmir'de 107 binin üzerine binada hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmaların bu akşam sonlanacağını belirten Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak Afet Koordinasyon Dairesi İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Utku Kadıoğlu, 107 bin binanın içerisinde ağır hasarlı bina sayısının 414 olduğunu, 32 acil yıkılacak binanın bulunduğunu söyledi.

Bir aylık bir itiraz süreci başlayacak

Kadıoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 81 il müdürlüğümüzden binin üzerinde personelle İzmir genelinde görev yapıyoruz. Ekiplerimiz, binaları tek tek taradı ve 107 binin üzerinde bina tamamlanmış durumda. Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki binaların tamamını taramış bulunmaktayız. Diğer ilçelerimizdeki binaları da dilekçe usulü taramaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 107 binin üzerinde binanın incelemesi tamamlandı. Bugün kesin hasar tespit çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Yarından itibaren çıktı işlemlerine başlayacağız. Çıktı işlemlerini de tamamladıktan sonra mahalle muhtarlıklarında askı listeleri asılacak. Vatandaşlarımız, hasar tespit sonuçlarını internet üzerinden de görebilecek. Ardından da bir aylık bir itiraz süreci başlayacak. Binalar incelendikten sonra vatandaşlarımızın itirazı varsa dilekçeyle başvuracak ve biz de bu itirazları değerlendireceğiz" dedi.

Orta hasarlılara güçlendirme, ağır hasarlılara yıkım

Çalışmaların 10 gün içerisinde tamamladığını belirten Kadıoğlu, "Vatandaş, internet ve askı tutanaklarına baktığında hasarsız ve az hasarlı olan binalara girebilir. Orta hasarlı bina demek, güçlendirme yapılmadan içine girilmesi sakıncalı bina demek. Orta hasarlı binalara bir yıl içerisinde güçlendirme yapılması halinde vatandaşlarımız oturabilir. Ancak ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarımızda boşaltma ve yıkım işlemleri devam edecek. Ayrıca ağır hasarlı binalar için üniversiteli hocalarımızla çalışma yürütüyoruz. Ağır hasarlı binaları tek tek geziyorlar. Raporlar doğrultusunda vatandaşların içeri girip giremeyeceğini, kaç saatte binaları boşaltıp boşaltamayacağını akademik inceleme sonucunda raporlandırıyorlar. Vatandaşlar buna göre binalardaki değerli eşyalarını alabiliyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı
10 Kasım 2020 15:42		 Sondaj ustası geliştirdi: Hem karada ve suda kullanılıyor
10 Kasım 2020 15:24
Bu ilimizde bulundu: 8-9 milyon yıllık fil fosili
10 Kasım 2020 15:13		 Hakkari'de bu proje ile 800 kişi istihdam edilecek
10 Kasım 2020 14:20
İBB burs sonuçları açıklandı
10 Kasım 2020 14:16		 '10 Kasım Törenine Vali geç kaldı' iddialarına yalanlama
10 Kasım 2020 14:02
Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL
10 Kasım 2020 13:41		 Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti
10 Kasım 2020 13:31
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
09 Kasım 2020 23:47		 Antik çağın Mona Lisa'sı Osmaniye'de bulundu
09 Kasım 2020 23:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı, çekimlere ara verildi20:00 - Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı19:58 - Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk da görülüyor19:49 - Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması19:48 - Bu ilde açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi19:42 - Yerli video konferans sistemi 149 büyükelçiyi buluşturdu
19:41 - İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi19:40 - Biri gri kategoride iki terörist, ikna yoluyla teslim oldu19:38 - 'Kısmi zamanlı çalışma' düzenlemesi metinden çıkarıldı19:36 - AK Partili iki vekil daha koronavirüse yakalandı19:30 - Bakan Gül: Yargı, ele geçirilecek mevzi değildir19:21 - Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
19:19 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan İzmir depremi raporu19:16 - TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu19:03 - Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti18:59 - Hamsinin fiyatı düştü: Dün 30 liraydı bugün 10 lira18:54 - Otomobil satışında bu tuzağa düşmeyin
18:47 - Personelde korona çıktı, nüfus müdürlüğü karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Berat Albayrak istifanın kabul edilmemesini istemiş
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Ermenistan teslim oldu!
Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sana beyin alacam 3
arz yönlü ekonomi 1
Emoji 2
sinav.memurlar.net 2
azerin 2
iştiyak 1
Azgelişmişlik 1
zencefil 1
ecram 1
siren sesi 3
SON İLANLAR
Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Çorum Belediyesi 22 memur alacak
Geyve Belediyesi 8 Zabıta Memuru Alacak
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam