Erdoğan'dan, ABD'nin yeni başkanı Biden'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi
|10 Kasım 2020 18:38
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