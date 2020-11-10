Personelde korona çıktı, nüfus müdürlüğü karantinaya alındı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.
|10 Kasım 2020 18:47
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.
Samsun'un Ayvacık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona vakası sonrasında Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nün geçici bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi.
Karantina altına alınan Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 hafta daha hizmet verilemeyeceği belirtildi.
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