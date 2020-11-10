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Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti

Türkiye, 2020-2021 kuru kayısı sezonuna başarılı bir giriş yaptı. 2020-2021 sezonunun ilk çeyreğinde, Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı miktar bazında yüzde 13,47 düşerken, döviz bazında yüzde 8,3 artış gösterdi. Türkiye, 2020/21 sezonunun ilk çeyreğinde 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti.
 10 Kasım 2020 19:03
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Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti

Türkiye, 2020-2021 kuru kayısı sezonuna başarılı bir giriş yaptı. 2020-2021 sezonunun ilk çeyreğinde, Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı miktar bazında yüzde 13,47 düşerken, döviz bazında yüzde 8,3 artış gösterdi. Türkiye, 2020/21 sezonunun ilk çeyreğinde 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru kayısıda, 2020/21 sezonunun ilk çeyreği geride kaldı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 1 Ağustos-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye, 25 bin 342 ton kuru kayısı ihracatı karşılığı 82 milyon 291 bin dolar döviz geliri elde etti.

Kuru kayısı ihracatı, 1 Ağustos-31 Ekim 2019 tarihleri arasında ise 29 bin 829 ton karşılığı 75 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2019/20 sezonunda ortalama 2 bin 765 dolara ihraç edilen kuru kayısı, 2020/21 sezonunda, 90 ülkede ortalama 3 bin 410 dolara alıcı buldu. Türk kayısısı dolar bazında yüzde 23 daha katma değerli ihraç edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılı kuru kayısı rekoltesinin 85 bin ton olarak açıklandığını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru kayısı rekoltesinin geçen yıllara göre düşük olmasının ihraç fiyatını arttırdığını kaydetti.

Kuru kayısı vücutta bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Pandemi nedeniyle vücutta bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalara yönelişe de dikkati çeken Celep, "Kuyu kayısı Dünya Sağlık Örgütü'nün bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar listesinde yer alıyor. O nedenle kuru kayısıya olan talep dolar bazında yüzde 23,3'lük fiyat artışını beraberinde getirdi. Önümüzdeki süreçte kuru kayısının ihraç fiyatı bir miktar daha artabilir" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo A.Ş. (TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.) tarafından Malatya'da kurulan Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ekim 2020 tarihinde açıldığını dillendiren Başkan Celep, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kuru üzüm ve incirde uygulanan alım müdahalelerinin kuru kayısıda da uygulanacağını dile getirdi. Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulan 6 bin ton kapasiteli, 31 milyon 922 bin liraya mal olan depoda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ürün alımı gerçekleştirilecek. Üreticilerimizin 30 yıldır hayal ettiği, her fırsatta 'sektörün en önemli beklentisi' diye adlandırdığımız taban fiyatı oluşturma ve devletin ürüne sahip çıkma politikasıyla ilgili konuşulanın gerçeğe dönmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 4 numara kuru kayısı fiyatı kükürtlenmiş için 21 lira, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liranın açıklandı. Kuru kayısı sadece Malatya'da değil Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas gibi şehirler için çok önemli bir gelir ve istihdam kaynağı. Lisanslı depoculuk sayesinde kuru kayısının kalitesi korunabilecek ve daha katma değerli pazarlanması ve ihracatı mümkün olacak. Kuru kayısıda, 2019-20 sezonunu 253 milyon dolar ihracatla kapatmıştık. 2020-21 sezonunda ise 300 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

1 Ağustos-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Türk kayısısını en çok Almanya talep etti. Almanya'ya yapılan kuru kayısı ihracatı, geçen sezonun ilk çeyreğinde 7 milyon 55 bin dolar iken, bu sezon yüzde 36'lık artışla 9 milyon 613 bin dolara yükseldi.

Türk kuru kayısısını en çok tercih eden ikinci ülke ise 9 milyon 246 bin dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD'ye kuru kayısı ihracatı yüzde 19 artış gösterdi. Brezilya 7,8 milyon dolarlık Türk kayısısı tercih ederken, Fransa 7,2 milyon dolar, Avustralya 4,3 milyon dolarlık kuru kayısı talebinde bulundu. Türkiye, 2020/21 sezonunun ilk çeyreğinde 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti.
İhlas Haber Ajansı
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