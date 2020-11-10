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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi.
 10 Kasım 2020 19:16
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkanlık seçimine geçilmeden önce komisyon üyesi milletvekilleri kısa bir konuşma yaptı. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 17 Ağustos depreminde 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldığını, iki kızının ise depremde hayatını kaybettiğini belirterek, "Depremden 1,5 saat sonra enkazdan kurtulan birisiyim. Depremin siyaseti olmaz. Siyaset üstü bir çalışma yapılması lazım komisyonda. Şakası yok bu işin, mevzubahis olan canlardır. İnancımızda bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanları kurtarmakla eşdeğerdir. Komisyon çalışmaları ülkemiz için de faydalı olacaktır" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, yapılan seçim sonrasında TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi. Uncuoğlu, komisyonun önemli çalışmalara imza atacağını belirterek, komisyon süresince etkili kararlar alacaklarını, komisyonun gerekirse alt komisyonlar kurarak, Ankara dışındaki illerde de çalışma yapabileceğini söyledi.

'İSTANBUL DEPREMİNDE 48 BİN BİNA AĞIR HASAR GÖRECEK'

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, devletin ve kurumların kriz yönetimi konusunda kendilerini geliştirdiğini, çözüm odaklı çalışmayı ve koordinasyonu öğrendiklerini kaydetti. Zeybek, "Türkiye'de deprem denince yaşanan değil yaşanacak İstanbul depremi akla geliyor. İstanbul'da 48 bin bina ağır hasar görecek. Depremde İstanbul'da 400 bin kişinin alanda olması gerekiyor, enkaz altında olanları kurtarması için" diye konuştu.
DHA
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