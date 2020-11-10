Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı, çekimlere ara verildi
Show TV'nin sevilen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Gökçe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
|10 Kasım 2020 20:03
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TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide koronavirüse yakalanan oyuncunun Nilsu Berfin Aktaş olduğu öğrenildi. Gökçe Mollaoğlu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Aktaş'ın tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ÇEKİMLERE 1 HAFTA ARA VERİLDİ
Öte yandan diğer oyuncuların da koronavirüs testinden geçirildiği ancak başka kimsede virüse rastlanmadığı öğrenildi. Yapım şirketinin diğer oyuncularda virüs çıkmamasına rağmen çekimlere 1 hafta ara verdiği ve yeni bölümlerin çekilmesine kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.
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