1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye de, Dağlık Karabağ'da denetim faaliyetinde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le Dağlık Karabağ'daki ateşkesi görüştü. Görüşmeyle ilgili açıklamada, "Erdoğan, Türkiye'nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını dile getirdi" ifadelerine yer verildi.
 10 Kasım 2020 20:21
+Aa- Yazdır
Türkiye de, Dağlık Karabağ'da denetim faaliyetinde bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terketmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi."

Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya işbirliğinin önemini gösterdiğini söyledi ve aynı işbirliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Murat Kurum: İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz
11 Kasım 2020 01:17		 İstihdam teşviki teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi
11 Kasım 2020 01:03
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
11 Kasım 2020 00:22		 11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Kasım 2020 00:03
Lütfi Elvan'dan boşalan göreve AK Parti'li Yılmaz seçildi
10 Kasım 2020 23:49		 'Hakan Atilla istifa etti' haberine yalanlama
10 Kasım 2020 23:09
Ak Parti'den, eski Bakan Efkan Ala'ya yeni görev
10 Kasım 2020 22:19		 İstihdam teşviki kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
10 Kasım 2020 22:07
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek
10 Kasım 2020 21:58		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'a mesaj gönderdi
10 Kasım 2020 21:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:17 - Bakan Murat Kurum: İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz01:15 - Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti01:03 - İstihdam teşviki teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi00:48 - İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı00:22 - Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü00:10 - Kaz Dağları'nda gidip görmeniz gereken Şelale ve Gölet
00:06 - TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı00:04 - Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!00:03 - 11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:49 - Lütfi Elvan'dan boşalan göreve AK Parti'li Yılmaz seçildi23:47 - Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor23:45 - Öğrenci olarak katıldığı kazıya 6 yıldır başkanlık ediyor
23:38 - Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, İnci'ye keman hediye etti23:36 - PTT'den Öğretmenler Günü'ne özel indirim23:09 - 'Hakan Atilla istifa etti' haberine yalanlama23:05 - Prof. Dr. İlber Ortaylı, canlı yayında uyuyakaldı22:57 - Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
22:33 - Aliyev: Rusya ve Türkiye, Karabağ sorununun çözümünde eşit role sahip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı
Kaz Dağları'nda gidip görmeniz gereken Şelale ve Gölet
11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
İstihdam teşviki teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi
Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti
Bakan Murat Kurum: İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
market izdihamı 1
Estetik yaptırırsam eşim beni boşar 1
karahindiba tohumları 1
Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı 2
Merkür ve Mars retrosu 1
şeker planör 1
gram altın 10
şener şen'in koronavirüse yakalanması 1
Densitometre 1
lucifer 1
SON İLANLAR
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 97 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine 22 Rylül Destek Turzim 1 İşçi Alacak
Bitlis Mutki Belediyesi 11 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Akören Belediyesi 2 İşçi Alacak
Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Çorum Belediyesi 22 memur alacak
Geyve Belediyesi 8 Zabıta Memuru Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam