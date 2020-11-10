Reel sektör ve kamu bankaları temsilcileri bir araya geldi
|10 Kasım 2020 20:44
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Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde reel sektörü düşük faizli kredi paketleriyle destekleyen kamu bankaları, yeni normalleşme sürecinde de iş insanlarının nabzını tutmayı sürdürüyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ATO yöneticileri ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Bazı katılımcılar toplantıya video konferans yöntemiyle iştirak etti.
ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını ile mücadelede Türkiye'nin gelişmiş ülkelere nazaran başarı kaydetmesinde kamu bankalarının desteğinin önemli ve anlamlı olduğuna işaret ederek, "Bu zorlu süreçte kamu bankaları düşük faizli kredi paketleriyle başta konut ve otomobil olmak üzere tüketimi canlandıracak desteklemeler yaptı. Yeni normalleşme sürecinde de reel sektörün desteğe ihtiyacı devam ediyor. Yeni normalleşme sürecinde ticaretin dinamikleri değişti. Değişen dinamiklere uyum sağlamak ve ticari aktiviteleri sürdürmek için yeni desteklere ihtiyaç var. Üyelerimizin bu doğrultuda talepleri mevcut." değerlendirmesinde bulundu.
"Ciro kaybı yaşayan sektörlerin daha fazla desteğe ihtiyacı var"
ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal da Kovid-19'la mücadele sürecinde reel sektörün durumuna değindi.
Bazı sektörlerin 2019 yılına nazaran yüzde 50 ile 80 arasında ciro kaybı yaşadığını, kurlardaki değişkenliğin de bu tabloyu olumsuz yönde etkilediğini aktaran Deryal, "Ciro kaybı yaşayan sektörlerin daha fazla desteğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
Kamu bankalarının üst düzey yöneticileri de toplantıda reel sektörün yanında oldukları mesajını verdi.
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