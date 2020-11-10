Ayda, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi
İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde "iyi olduğunu" söyledi.
|10 Kasım 2020 20:49
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İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde "iyi olduğunu" söyledi.
Taburcu edilmesinin ardından bir yakınının evine götürülen Ayda Gezgin'in cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinde, oyuncaklarıyla oynaması ve kameraya el sallaması yer alıyor.
Kendisini ziyaret eden kişinin yönlendirilmesiyle el sallayan Ayda, "Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin." dedi.
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