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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'a mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi.
 10 Kasım 2020 21:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'a mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'a gönderdiği mesajda, seçimlerin dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.
Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim.
Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim."
Anadolu Ajansı
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