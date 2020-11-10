Ayvalık Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

GÜVENLİK GÜÇLERİ VİDEO KLİPLE KOVİD-19 TEDBİRLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ Tunceli'de görev yapan güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için kamera karşısına geçti. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğü kentte, güvenlik güçleri hazırladıkları kliple vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu. Tek tek kamera karşısına geçen jandarma ve emniyet personeli, şu ifadeleri kullandı: "'Bizler sizler için 7 gün 24 saat görev başındayız', 'Hem kendi sağlığınız hem de bizlerin sağlığı için lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim', 'İl dışı seyahatlerinizi erteleyin, zorunlu olmadıkça il dışına seyahat etmeyin', 'Koronavirüs kaynağını kalabalık ortamlardan alıyor, lütfen kalabalık ortamlara girmeyelim, temastan kaçınalım', 'Misafirliklere gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim', 'Yapacağımız küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetebilir', 'Sağlığımız en değerli varlığımızdır', 'Mesafeyi koru, geleceğini koru', Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız.'"