1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Şener Şen koronavirüse yakalandı

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Şen'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi
 10 Kasım 2020 21:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Usta oyuncu Şener Şen'den üzücü haber geldi. Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sanatçının, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şişli'deki özel bir hastanede tedavi gören 78 yaşındaki Şen'in durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
103 yaşında koronavirüsü yendi
10 Kasım 2020 21:33		 Ayvalık Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Kasım 2020 21:07
ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği
10 Kasım 2020 20:19		 Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı, çekimlere ara verildi
10 Kasım 2020 20:03
Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
10 Kasım 2020 19:21		 'Hava kirletici partiküller koronavirüs taşıyabilir' uyarısı
09 Kasım 2020 23:45
AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak
09 Kasım 2020 23:44		 Dr. Habip Demirel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
09 Kasım 2020 22:49
Ak Parti Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
09 Kasım 2020 20:28		 2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Kasım 2020 21:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:17 - Bakan Murat Kurum: İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz01:15 - Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti01:03 - İstihdam teşviki teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi00:48 - İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı00:22 - Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü00:10 - Kaz Dağları'nda gidip görmeniz gereken Şelale ve Gölet
00:06 - TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı00:04 - Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!00:03 - 11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:49 - Lütfi Elvan'dan boşalan göreve AK Parti'li Yılmaz seçildi23:47 - Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor23:45 - Öğrenci olarak katıldığı kazıya 6 yıldır başkanlık ediyor
23:38 - Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, İnci'ye keman hediye etti23:36 - PTT'den Öğretmenler Günü'ne özel indirim23:09 - 'Hakan Atilla istifa etti' haberine yalanlama23:05 - Prof. Dr. İlber Ortaylı, canlı yayında uyuyakaldı22:57 - Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
22:33 - Aliyev: Rusya ve Türkiye, Karabağ sorununun çözümünde eşit role sahip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı
Kaz Dağları'nda gidip görmeniz gereken Şelale ve Gölet
11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
İstihdam teşviki teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi
Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti
Bakan Murat Kurum: İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karahindiba tohumları 1
dalgalı kur sistemi 1
zilhicce 1
kasım ayı sözlük puan sıralaması 1
O GÜN BÜTÜN TÜRKİYE YAĞMUR YAĞMADAN ISLANDI 2
adnan bali 1
istiklal marşı 2
memurlar net gece tayfası 7
sevgiliniz telefonda hangi isimle kayıtlı 3
kıyı bankacılığı 1
SON İLANLAR
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 97 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine 22 Rylül Destek Turzim 1 İşçi Alacak
Bitlis Mutki Belediyesi 11 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Akören Belediyesi 2 İşçi Alacak
Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Çorum Belediyesi 22 memur alacak
Geyve Belediyesi 8 Zabıta Memuru Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam