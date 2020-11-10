103 yaşında koronavirüsü yendi
|10 Kasım 2020 21:33
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Bartın'ın Ulus ilçesinde koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki Cafer Bostancı, yakalandığı koronavirüsü yendi. Bostancı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Ulus'a bağlı Mezgeller Mahallesi'nde emekli öğretmen oğlu Hüseyin Bostancı'nın (67) yanında kalan Cafer Bostancı 28 Ekim günü, halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldü. 3 çocuk ile 13 torun sahibi olan Bostancı'ya kroronavirüs teşhisi koyuldu. 1 gün hastanede tutulan daha sonra tedavisine evde devam edilen Cafer Bostancı, hastalığı yendi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bostancı, "Vücudumda kırgınlık oldu. Sonra hastaneye yatırdılar. Bir gün kaldım. Şu anda sağlık durumum çok iyi, gençliğimde bol bol bal ve meyve yedim. Hep yürüdüm" dedi.
Hüseyin Bostancı da, "28 Ekim'de rahatsızlandım, benim testim pozitif çıktı. Sonra babamda da hastalık belirtisi olunca ona da test yapıldı ve hasta olduğu anlaşıldı. Babamı hastaneye aldılar. Bir günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Hastaneye yatırıldığında çok korktuk, ölecek sandık. Çünkü yaşı 103 ama şu anda çok çok iyi. Eski haline dönmeye başladı" diye konuştu.
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