Aliyev: Rusya ve Türkiye, Karabağ sorununun çözümünde eşit role sahip
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, her zaman Karabağ sorununun çözümünde Rusya ve Türkiye'nin eşit rol almasını istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.
|10 Kasım 2020 22:33
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Azerbaycan lideri İlham Aliyev, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Aliyev, görüşmeye ilişkin
"Bugün kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ile görüşme sırasında, özellikle ateşkes kontrol merkezinde Türk-Rus ortak faaliyeti değerlendirdik. Bunun çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu, bölgedeki yeni işbirliği formatı. Biz her zaman, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye ve Rusya'nın eşit rol almasını istedik ve bugün bunu başardık"açıklamasında bulundu.
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