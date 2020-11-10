Prof. Dr. İlber Ortaylı, canlı yayında uyuyakaldı
Prof. Şengör konuşmasını sürdürürken Ortaylı'nın gözü kapanmaya başladı. Alnını, göz kapaklarını ve hatta burnunu parmakları ile ovarak uyanık kalmaya çalışan Prof. Ortaylı bunda başarılı olamadı.
|10 Kasım 2020 23:05
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