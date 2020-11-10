'Hakan Atilla istifa etti' haberine yalanlama
|10 Kasım 2020 23:09
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Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiği iddia edilmişti.
Borsa İstanbul A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 'istifa iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.' denildi.
İşte o açıklama;
"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Mehmet Hakan Atilla Kimdir?
1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde Daire Başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. M. Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. 21 Ekim 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.
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