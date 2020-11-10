Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, İnci'ye keman hediye etti
|10 Kasım 2020 23:38
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Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden İnci Okan'ı ziyaret ederek keman hediye etti.
DEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Hotar'ın, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan'ı ziyaret ettiği bildirildi.
İlk ziyaretinde kemanını özlediğini ve bir an önce kavuşmak istediğini söyleyen İnci'nin isteğini, ikinci ziyaretinde yerine getiren Hotar, İnci'ye bir keman hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hotar, depremde enkaz altında kalmasına rağmen keman tutkusunu kaybetmeyen İnci'ye moral vermek istediklerini belirtti.
İnci'nin, enkazdan çıktığı ilk anlardan itibaren kemanına olan özlemini dile getirdiğini bildiren Hotar, "Çok sevdiği enstrümanından uzak kalmasını istemedik. Kemanın, uğur ve mutluluk getirmesini umuyorum. Tedavisi devam eden İnci, umarım yakın zamanda taburcu edilir ve bize bir resital verir." ifadelerini kullandı.
İnci Okan da Rektör Prof. Dr. Hotar'a teşekkür ederek, "Taburcu olduktan sonra bir dinleti sunmayı ben de çok istiyorum." dedi.
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