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Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor

Diyarbakır'da 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezden yönetildiği "112 Acil Çağrı Merkezi" Türkçe, Kürtçe, Zazaca hizmet sunuyor.
 10 Kasım 2020 23:47
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Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirdiği Diyarbakır'daki merkezde 70 personel 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, sahil güvenlik ve AFAD'ın bir arada çalıştığı merkezde personel vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Zazaca hizmet sağlıyor.

Diyarbakır 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her kurumun ayrı acil çağrı numaralarının bulunduğunu, bunların hepsinin akılda tutulmasının zor olduğunu söyledi.

Karakaş, bu kadar parçalı acil çağrı hizmeti verilmesinin hem maliyet hem de kurumlar arası koordinasyon açısından zorluğuna değinerek, "İçişleri Bakanlığımızın tüm acil çağrılara yönelik hizmet veren kurumların tek çatı altında toplanması amacıyla yürüttüğü projede Valimizin çok ciddi destekleriyle çağrı merkezimiz aktive edildi. Böylece insanların hangi hizmet için kimi arayacağını bilememesi gibi sorunların önüne geçilmiş oldu." dedi.

Karakaş, Avrupa ve dünyada kullanılan tek numaranın 112 olması nedeniyle bunun tüm sistem üzerinde tek numara olarak aktive edilmesiyle dışarıdan gelen turistlerin yanı sıra vatandaşların da rahatlıkla ulaşabilmelerinin sağlandığını dile getirdi. Karakaş, çağrıların acil çağrı alıcılarınca konusuna göre gerekli yönlendirme yapılarak ilgili birimlere aktarıldığını kaydetti.

Gerekli tedbirler alınarak ekiplerin vakaya ulaşmalarının sağlandığını aktaran Karakaş "Merkez teknolojik olarak araçların takibinden tutun tüm hareketlerin aynı anda kayıt altına alındığı, tüm görüşmelerin sistem üzerinde kayıt altına alındığı bir sistemle çalışıyor. Ekipler merkez sayesinde hem vakaya rahat bir şekilde ulaşıyor hem de maliyet konusunda tasarruf sağlanıyor." diye konuştu.

Merkezde 7 kurumun aynı anda çalıştığını ve kontrolün tek noktadan sağlandığını belirterek, böylece koordinasyonun da çok daha kolay olduğunu belirtti.

Karakaş bölgede kullanılan diller olan Kürtçe ve Zazaca bilen personel de görevlendirildiğini anlatarak, "Bu dillerde çağrı geldiğinde bu personele yönlendirme yapılarak vatandaşa hizmet sunuluyor. Bunun dışında İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça ile ilgili gelen çağrılar da merkezi sisteme aktarılarak çağrıların cevaplanması sağlanıyor. Bakanlığımızın böyle bir hizmeti de var. Merkez 4 ayda yaklaşık 750 bin çağrı aldı. Çağrıların vakaya dönüşme oranı yüzde 15'lerde." ifadelerini kullandı.

Karakaş, daha iyi hizmet sunulabilmesi için 112'nin meşgul edilmemesini istedi.

Merkezde personel Seyhan Demir de vatandaşlara hizmet vermek adına devletin güzel bir yatırım yaptığını belirti.

Çağrı merkezinde görevli Kübran Eren Demirel 7 kurumun bir arada toplanması ile vatandaşların acil durumlarda tek numaradan kendilerine ulaşmaları konusunda kolaylık sağlandığını aktararak, "İş yükünü azaltmak için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Yoğunluğumuz pandemiden dolayı çok fazla." dedi.

Anadolu Ajansı
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