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11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
 11 Kasım 2020 00:03
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11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.00/11.30/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 81 il ve 922 ilçede aynı anda fidan dikimi dolayısıyla düzenlenen ve 30 ülkeden de katılımın olacağı törene iştirak edecek.

(Ankara/11.11)

2- TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın cenazesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde toprağa verilecek.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/13.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, erteleme maçında Danimarka'nın Bakken Bears takımını konuk edecek. G Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Bosna Hersek'in Igokea takımıyla, H Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya'da Hapy Casa ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Laktasi/20.30/Brindisi/22.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun ilk maçında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasından ertelenen Arkas Spor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol ve İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maçları yapılacak.

(İzmir/Afyonkarahisar/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımıyla TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-İlbank maçı yapılacak.

(Bursa/16.00)

9- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 9. hafta maçları yapılacak, 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edilecek.

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 8. hafta maçı yapılacak. 3. haftadan ertelenen maçta Yenimahalle Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00/Ankara/19.30)

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Anadolu Ajansı
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