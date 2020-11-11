Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile Karabağ'da ateşkes süreci ve Suriye'yi konuştu.
|11 Kasım 2020 00:22
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