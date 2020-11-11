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İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar 11 Kasım Çarşamba (Bugün) saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.
 11 Kasım 2020 00:48
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İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)

Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)

Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)

Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

Trafiğe kapatılacak yollar

Açıklamada 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım,

Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım,

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım,

Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım,

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi."

Alternatif yollar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü?, Yavuz Sultan Selim Köprüsü?, Avrasya Tüneli? ve Nuhkuyusu Caddesi'nin alternatif yollar olacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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