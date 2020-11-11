Bakan Murat Kurum: İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz
|11 Kasım 2020 01:17
|+Aa- Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasar tespiti yapılan bina sayılarına dair son durumu açıklarken, "6 farklı hasar derecesiyle sınıflandırılan teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'de ki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına dair paylaşımda bulundu. İzmir'de acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511 az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olduğu yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, toplam bina sayısını 109 bin 921 olarak açıkladı. Ayrıca, toplam bağımsız bölüm sayısını da açıklayan Kurum, bu rakamın ise 586 bin 565 olduğunu bildirdi. Açıklamasına devam eden Kurum, "İzmir'de hasar tespit çalışmalarımızda sona yaklaştık. Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Konya Valiliği'nden 'uçak düştü' iddialarıyla ilgili açıklama
11 Kasım 2020 03:52
|Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Kasım 2020 02:03
|İstihdam teşviki teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi
11 Kasım 2020 01:03
|Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
11 Kasım 2020 00:22
|11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Kasım 2020 00:03
|Lütfi Elvan'dan boşalan göreve AK Parti'li Yılmaz seçildi
10 Kasım 2020 23:49
|'Hakan Atilla istifa etti' haberine yalanlama
10 Kasım 2020 23:09
|Ak Parti'den, eski Bakan Efkan Ala'ya yeni görev
10 Kasım 2020 22:19
|İstihdam teşviki kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
10 Kasım 2020 22:07
|ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek
10 Kasım 2020 21:58