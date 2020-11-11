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Teknofest'e katılan liselilerin kurduğu şirket 2 milyon TL yatırım aldı

Deneyap atölyelerinde yetişen, lise takımıyla Teknofest 2018 yapay zeka yarışmasına katılan 3 liselinin üretmiş olduğu T-Fashion adlı yazılım, 2 milyon dolarlık yatırım aldı.
 11 Kasım 2020 01:44
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Teknofest'e katılan liselilerin kurduğu şirket 2 milyon TL yatırım aldı

Cumhurbaşkanlığının teşviki doğrultusunda, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu. Bu atölyelerde eğitimleri, Türk İHA ve SİHA'larını üreten Baykar A.Ş. yöneticilerinin kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı vermektedir.

Bu atölyelerde yetişen 3 liseli genç, 2018 yılında Teknofest'e katıldı. Üretmiş oldukları T-Fashion adlı yazılımla, Teknofest'te birinci oldular.

Kozmos Yazılım Anadolu Lisesinden mezun olan gençler, üretmiş oldukları T-Fashion adlı yazılıma 2 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.

T-Fashion adlı yazılım, müşterilerinin doğru moda ürününü doğru zamanda üretmesi ve satın alması için firmalara özelleştirilmiş moda analizleri ve trend öngörüleri sunuyor.

Webrazii.com'daki haber için tıklayınız.

Memurlar.Net
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