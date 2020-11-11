Teknofest'e katılan liselilerin kurduğu şirket 2 milyon TL yatırım aldı
|11 Kasım 2020 01:44
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Cumhurbaşkanlığının teşviki doğrultusunda, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu. Bu atölyelerde eğitimleri, Türk İHA ve SİHA'larını üreten Baykar A.Ş. yöneticilerinin kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı vermektedir.
Bu atölyelerde yetişen 3 liseli genç, 2018 yılında Teknofest'e katıldı. Üretmiş oldukları T-Fashion adlı yazılımla, Teknofest'te birinci oldular.
Kozmos Yazılım Anadolu Lisesinden mezun olan gençler, üretmiş oldukları T-Fashion adlı yazılıma 2 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.
T-Fashion adlı yazılım, müşterilerinin doğru moda ürününü doğru zamanda üretmesi ve satın alması için firmalara özelleştirilmiş moda analizleri ve trend öngörüleri sunuyor.
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#DENEYAP atölyelerimizde yetiştilerSelçuk Bayraktar (@Selcuk) November 10, 2020
Lise takımlarıyla #TEKNOFEST 2018 yapay zeka yarışmasına katıldılar
Üniversiteli abla ve abilerini geçip 1. oldular
En son girişimlerini kurup ciddi bir değerlemeyle yatırım aldılar.
🚀 gibisin gençlik 🚀
👏👏#MilliTeknolojiHamlesi 🌍👊🇹🇷 https://t.co/h5JaARLsC8
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