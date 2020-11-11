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Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 11 Kasım 2020 02:03
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Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Daire/Merkez Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter pozisyonlarına atanacaklar ve muvazzaf askerlik amacıyla ayrılanlar hariç olmak üzere tazminatını alıp ayrılanlar ile 63 üncü maddeye aykırı hareket edenler ve disiplin suçu sonucu işine son verilenler hiçbir suretle,"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.
Memurlar.Net
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