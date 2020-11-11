Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Adalet Bakanlığı, 144 psikolog, 100 pedagog, 156 sosyal çalışmacı, 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı olmak üzere 418 personel alacak.
|11 Kasım 2020 02:13
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Adalet Bakanlığı, 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde istihdam etmek üzere 418 personel alacak. İlan Resmi Gazetede yayımlandı. İlanı görmek için tıklayınız.
İlan, 2020 KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında yayımlanmıştır. Bakanlığın diğer alımlarının da benzer bir süreci takip edeceği anlamına gelmektedir.
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