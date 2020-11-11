1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Adalet Bakanlığı, 144 psikolog, 100 pedagog, 156 sosyal çalışmacı, 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı olmak üzere 418 personel alacak.
 11 Kasım 2020 02:13
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Adalet Bakanlığı, 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde istihdam etmek üzere 418 personel alacak. İlan Resmi Gazetede yayımlandı. İlanı görmek için tıklayınız.

İlan, 2020 KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında yayımlanmıştır. Bakanlığın diğer alımlarının da benzer bir süreci takip edeceği anlamına gelmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
11 Kasım 2020 00:04		 1 milyon 476 bin kişiye devlet kapısı açıldı
09 Kasım 2020 11:45
ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı
09 Kasım 2020 00:03		 'Akademik Liyakat' Geciktikçe! Bölümlere ilgisiz öğretim üyesi ilanı alınmaya devam ediliyor!
08 Kasım 2020 10:55
Bakan Selçuk yeni bir engelli ataması için tarih verdi
07 Kasım 2020 08:20		 İki bakanı, torpilsiz işçi alımından dolayı tebrik ediyoruz
06 Kasım 2020 19:12
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
06 Kasım 2020 10:03		 RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
05 Kasım 2020 19:42
'Sertifika' yetmedi, üstüne 'katılım belgesi' isteniyor!
05 Kasım 2020 14:50		 2020 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı
05 Kasım 2020 11:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:52 - Konya Valiliği'nden 'uçak düştü' iddialarıyla ilgili açıklama02:49 - AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı02:15 - 11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı02:13 - Adalet Bakanlığı 418 personel alacak02:03 - Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik01:44 - Teknofest'e katılan liselilerin kurduğu şirket 2 milyon TL yatırım aldı
01:17 - Bakan Murat Kurum: İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz01:15 - Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti01:03 - İstihdam teşviki teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi00:48 - İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı00:22 - Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü00:10 - Kaz Dağları'nda gidip görmeniz gereken Şelale ve Gölet
00:06 - TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı00:04 - Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!00:03 - 11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:49 - Lütfi Elvan'dan boşalan göreve AK Parti'li Yılmaz seçildi23:47 - Bu '112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 dilde hizmet veriliyor
23:45 - Öğrenci olarak katıldığı kazıya 6 yıldır başkanlık ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
Kaz Dağları'nda gidip görmeniz gereken Şelale ve Gölet
TSK'daki sivil memurların lojman tahsis oranı artırıldı
Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti
Teknofest'e katılan liselilerin kurduğu şirket 2 milyon TL yatırım aldı
11 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atıl kapasite 1
ha hoca ali ha ali hoca 2
ayda su bulundu 5
istanbul ve ankara'da 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı 1
tekin siper 1
12.11.2020 barcelona vs fenerbahce maçı 1
Merkür ve Mars retrosu 1
covid-19'un türkiye genelinde aşırı yayılması 4
football manager 2021 1
110 yıllık askeri mesaj 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam