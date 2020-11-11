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KTÜ, görevde yükselme konularını netleştirdi
Karadeniz Teknik Üniversitesi görevde yükselme duyurusunda yer alan konulardaki belirsizliği giderdi
|11 Kasım 2020 10:00
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 2 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı görevde yükselme konularında belirsizlik bulunuyordu. Bu durum 6 Kasım'da memurlar.net'te haberleştirilmişti.
Üniversite yönetimi, haberde yer alan tespitleri dikkate alarak, görevde yükselme konularında değişikliğe gitmiş ve konuları netleştirmiştir.
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