AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
|11 Kasım 2020 02:49
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2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi sonrasında bir çok yasal düzenleme yapıldı. Yapılan yasal düzenlemelerden birisi de, darbenin bastırılmasında rol oynayan, katkı sağlayan, destek veren vatandaşlara yönelikti. Buna göre, resmi bir sıfatı olmayan vatandaşların, darbenin bastırılmasına dair katkılarının; hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğa doğurmayacağı kanuni güvence altına alınmıştır.
CHP bu maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Mahkeme bugünkü resmi gazetede yayımlanan kararına göre, iptal istemi reddetmiştir. Kararda, milletin egemenlik hakkının zorla gasp edilmeye çalışıldığına ve söz konusu düzenlemenin sadece darbenin bastırılmasıyla sınırlı olduğuna dikkat çekilmiştir.
Mahkeme kararında, söz konusu hükmün haksız fiil veya suç işleme görev veya yetkisi vermediğine de dikkat çekilmiştir. Kararı görmek için tıklayınız.
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