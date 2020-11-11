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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 11 Kasım 2020 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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