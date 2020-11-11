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Küre ittifakı panikte

Küreli fotoğrafla hafızalara kazınan Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ittifakı çıkmaza girdi. Yeni Başkan Joe Biden'ın seçim kampanyaları boyunca Suudi Arabistan ve Mısır yönetimini eleştirmesi iki ülkede paniğe neden oldu.
 11 Kasım 2020 06:15
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Küre ittifakı panikte


Küreli fotoğrafla hafızalara kazınan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 'küre ittifakı' çıkmaza girdi. Trump yönetiminin son bulması ve yeni Başkan Joe Biden'ın seçim kampanyaları boyunca Suudi Arabistan ve Mısır yönetimini eleştirmesi iki ülkede paniğe yol açtı.

TANZANYA'YI ABD'DEN ÖNCE TEBRİK ETTİ

Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Biden ile ilişkisinin gergin olmasının pek çok sebebi var. Bunun başında Cemal Kaşıkçı cinayeti geliyor. Biden'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya geri dönmek istemesi, Riyad'ın Yemen'deki savaşta oynadığı rol, Suudi Arabistan'da kadın hakları savunucularının tutuklanması ve bunun gibi çözümlenmemiş birçok sorun, ikili arasındaki gerilimi tırmandırdı. Öyle ki Veliaht Prens Selman, Tanzanya Devlet Başkanı'nı yeniden seçildiği için kutlama mesajı yayınlarken Biden hakkında sessiz kaldı. Selman, Biden'ı en son tebrik eden Arap ülkelerinden biri oldu.

KÖPEKLER BEYAZ SARAY'A DÖNÜYOR

Suudi medyası da ABD'nin yeni başkanı hakkında sert yorumlar yaptı. El Arabiya kanalında, "Köpekler Beyaz Saray'a Dönüyor" başlıklı bir haber yapıldı ve başkanlık yarışını kazanan Biden'in yanında bir köpekle olan fotoğrafı yayınladı. Suudi sosyal medyasında "Kovid-19'dan daha kötü olabilecek tek şey, Biden-20" gibi değerlendirmeler yer aldı.

FAVORİ DİKTATÖR HAREKETE GEÇTİ

Küre fotoğrafının diğer aktörü Trump'ın 'favori diktatörüm' şeklinde hitap ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ABD'de seçim sonuçlanmasının hemen ardından harekete geçti. Seçim kampanyalarında Biden'in Mısır'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmesinin Sisi'yi rahatsız ettiği biliniyordu. Sisi'nin 3 Kasım itibariyle onlarca tutukluyu serbest bırakmasının ardında bu sebebin yattığı iddia ediliyor. İnsan hakları savunucuları ve aktivistler, önümüzdeki günlerde çok daha fazla tutuklunun kurtulacağı haberini aldıklarını söyledi. En dikkat çekici olan ise Mısır'daki askeri darbe sonrasında tutuklanan ve bir yıldan uzun süre açlık grevi yapan aktivist Muhammed Sultan'ın akrabalarının serbest bırakılması oldu.

TRUMP'IN POLİTİKASI SÜRER Mİ?

Yeni başkan Joe Biden'ın, 'Trump'ın Ortadoğu politikasını' ne derece sürdüreceği belirsizliğini koruyor. Yorumcular Beyaz Saray'ın son dört yılda aldığı dış politika pozisyonlarından geri adım atmasının kolay olamayacağını söylüyor.
Yeni Şafak
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