İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu

Ağustos ayında İsrail ile BAE arasında varılan ilişkileri "normalleştirme" anlaşmasının ardından İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçak, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ilk uçuşta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

Ağustos ayında İsrail ile BAE arasında varılan ilişkileri "normalleştirme" anlaşmasının ardından İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçak, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ilk uçuşta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında, "Filistin davasına ihanet" diye nitelenen yakınlaşma sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da sırada olduğuna dair işaretler her geçen gün artıyor. Son olarak İsrail'e ait bir yolcu uçağının Hindistan seferini yaparken Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentleri üzerinden uçtuğu belirtildi. İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin havacılık editörü Itay Blumenthal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok güzel. Dün, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak Etiyopya üzerinden Hindistan'a gitmekte olan bir İsrail uçağı Cidde ve Mekke kentlerinin semalarını kullanmaktan da taviz vermedi." ifadelerini kullandı.



BELGEYİ GÖSTERDİ

Blumenthal, mesajında uçuş takibi yapan bir şirkete ait olan ve "uçağın Kızıldeniz'de düz bir hat üzerinde seyrederken yönünü sola çevirerek Cidde ve Mekke kentleri üzerinde uçtuğunu gösteren" belgeye yer verdi. Suudi Arabistan makamlarından konuyla ilgili açıklama ise yapılmadı. İsrail Başbakanı Netanyahu, 6 Mart 2018'de Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma iznini verdiğini açıklamıştı.