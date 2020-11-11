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Deprem komisyonunda koronavirüs depremi

İzmir'deki yıkıcı depremin ardından, depreme karşı alınacak önlemleri araştırmak için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda Kovid-19 depremi yaşanıyor
 11 Kasım 2020 07:15
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Deprem komisyonunda koronavirüs depremi


Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: İlk toplantısını yapan komisyona AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkan seçilirken, komisyon üyeleri İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın testlerinin pozitif çıktığı ve bu nedenle toplantıya katılmadıkları öğrenildi.

Ancak toplantıya katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması, komisyon üyeleri ve toplantıya katılanlar arasında endişeye yol açtı.

TBMM'de bugüne kadar 50'ye yakın milletvekilinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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