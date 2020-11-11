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'Kimliğim sahte ama FETÖ'cü değilim'

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin yapılanması ile eylem ve faaliyetlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, örgütün batan bankası Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olup, batma aşamasında bankaya finansal destekte bulunduğu iddiasıyla yakalama kararıyla aranan Kamil Yavuz Malkatan, Ankara polisince 7 Kasım Cumartesi günü Çankaya'da gözaltına alınmıştı
 11 Kasım 2020 07:35
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'Kimliğim sahte ama FETÖ'cü değilim'

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre:

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince iki gün süreyle sorgulanan Malkatan'ın emniyette verdiği ifadede üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğunu kabul ettiğini, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ankara'da tanımadığı şahıslardan kimliği parayla satın aldığını kabul ettiği, FETÖ/PDY örgüt yöneticiliği ve üyeliğine yönelik suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İfadesinde "Kimliğin sahte olduğunu kabul ediyorum ama FETÖ'cü değilim" dediği öğrenilen Malkatan'ın örgütsel suçlamalara cevap vermediği ve suçlamaları inkar ettiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Malkatan'ın, daha önce yakalanıp tutuklanan örgüt üye ve yöneticilerinin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün "bankacılık yapılanması imamı" ve yine örgütün "Türkiye mütevelli heyeti üyesi" olup, örgüt adına yüksek meblağlarda himmet toplayan en önemli isimlerden birisi olduğu öğrenildi.

70 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında önceki gün gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere 21 ilde dün operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 60 askeri personel ile sivil doktordan sivil tekniker ve yine sivil sağlık çalışanına kadar 90 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.
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