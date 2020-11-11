'Kuyumcu soyulsa hırsız 1 saatte bulunur, kızımın katili nerede?'

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: İstanbul Avcılar'da oturan Ercan Akkaş bir süredir birlikte yaşadığı Seda Kurt'u (40), geçtiğimiz yıl kasım ayında iki çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

'Biri ona yardım etti'

Olaydan sonra da kayıplara karıştı. Aradan geçen 1 yıla rağmen firari şüpheliden hala haber yok. Katledilen Kurt'un annesi Bedia Akar(60) ise olay günü emniyet görevlilerinin rahat davrandığı için Akkaş'ın kayıplara karıştığını iddia etti. Milliyet'e konuşan acılı anne şunları söyledi:

"Kızım bu katille 5 yıl birlikte yaşadı ancak 5 yılın sonunda anlaşmayınca kızını alıp benim yanıma geldi. 1,5 yıldır benimleydi. Olayın olduğu gün kızını görmek için bize geldi ve sabah kızını görüp gitti. Sonra telefon açıp, o gece bizde kalmak istediğini ve sabah Ankara'ya gideceğini söyledi. O gecenin sabahında da kızımı 10 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Biz kızımın çığlıklarıyla uyandık. Kızımı öldürüp kaçtı, hemen polisi aradık bilgi verdik. Ancak bulunmadı. Seda'nın öldüğü günden beri bir gün bile huzurlu uyuduğum gün yok."

'Bir yıldır serbest'

"Bir kuyumcu dükkanı soyulduğunda eşgali belli olmamasına rağmen birkaç saat içinde bulunuyor. Bu katilin kim olduğu da eşgali de belliydi, evde çıkarken girdiği sokakların kamera kayıtları da vardı. Ancak emniyetin o gün rahat davranması sonucu bu katil bir yıldır serbest.

Kızım öldükten sonra açıklama yapmak istedik ama polis etrafımızı ablukaya aldı. O gün alınan o önlemlerin yarısı kızım öldürüldüğü gün Avcılar'da alınsaydı, katil bugün serbest olmazdı. Bir yıldır bir şey yapmadan bekliyoruz. Tek istediğim bu katilin bulunması ve hak ettiği cezayı alması. Bu katil yüzünden benim iki torunum annesiz kaldı."