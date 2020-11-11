Aşı müjdesi ile düşüşe geçen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketlerinin geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklaması hafta başında dünya borsalarında ralliye neden oldu.

Aşının ocak ayında kullanılmaya başlanması bekleniyor. Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bu haberle birlikte altının ons fiyatı 1.915 dolara geriledi.

Altının gram fiyatı hızlı bir düşüşle 500 liranın altına indi ve Pazartesi gününü 485 liradan kapattı.

Çeyrek altın 793 liraya geriledi. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 10 Kasım gününe önceki kapanışın yüzde 3,8 üzerinde 500,6 lira seviyesinden işlem görerek başlayan gram altın ilerleyen saatlerde ibreyi yeniden aşağı doğru çevirerek 500 liranın altına geriledi.

DOLAR KURU DA ETKİLEDİ

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşlerle tamamladığını ve altının ons fiyatında 1.850-1965 dolar, altının gram fiyatında ise 483,00-535,32 lira aralığında işlemler gerçekleştirildiğini vurgulayan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Altının ons fiyatının aynı gün içinde 115 dolar, altının gram fiyatının ise 52 lira değer kaybettiğini gördük. Yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun 8,52 liradan 8,00 liraya gerilemesi, altının gram fiyatındaki sert düşüşlerde etkili oldu.'' dedi.

TL'DE SON İKİ YILI EN HIZLI YÜKSELİŞİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Naci Ağbal'ın "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmelerde yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır " açıklamasının ardından Türk Lirası'nı hareketlendiğini de dile getiren Memiş, TL'de iki yılın en en hızlı yükselişinin yaşandığını söyledi.

ALIM KUYRUĞUNUN YERİNİ SATICILAR ALDI

Kapalıçarşı piyasasında Cuma günü alım kuyrukları oluşturan yerli yatırımcıların yerini Pazartesi günü altın ve döviz satışı yapan yerli yatırımcıların aldığını gözlemlediklerini kaydeden Memiş, ''Döviz kurları ve altın fiyatlarında düşüşlerin süreceğini düşünen yerli yatırımcılar, TL pozisyonu aldıklarını gördük.'' dedi.



AŞI MÜJDESİ ALTIN FİYATLARINI GERİLETTİ

Altın fiyatlarındaki düşüşün pere arkasındaki en büyük etkenin on binlerce denek üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediğinin tespit edilmesine yönelik gelişmenin olduğunu da ifade eden Memiş, aşı haberi ile altın ons fiyatlarında sert düşüşlerin yaşandığını belirtti.

ALTINDA DALGALANMA DEVAM EDECEK

Hem altının ons hem de gram fiyatının geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini öngördüklerini de sözlerine ekleyen Memiş, ''Çünkü aşının etkinliği henüz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmadı. Öte yandan Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler de mevcudiyetini koruyor.'' diye konuştu.

ALIM FIRSATI VERİYOR

Özellikle ekonomi yönetimi tarafındaki gelişmelerle altın fiyatlarının bu hafta içinde baskı altında kalmayı sürdürebileceğine de vurgu yapan Memiş, bu düşüşlerin ise yatırımcılara yüzde 50 alım fırsatı verdiğini tahmin ettiklerini söyledi.

YIL SONUNDA YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR

Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni rekorlar görülebileceğine de işaret eden Memiş, ''Piyasalar, hem içerden hem de dışardan gelen haber yoğun haber akışlarının etkisinde kalarak haftaya başladı. Bugün altın fiyatları, her ne kadar tepki alımlarıyla güne başlasa da geniş bant aralığında dalgalanan altın fiyatları görebiliriz. Altının ons fiyatında 1.845 dolar seviyesini güçlü bir destek, 1.925 dolar seviyesini güçlü bir direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise 470-507 lira aralığını takip edeceğiz. Altın fiyatlarında öngördüğümüz bu dip seviyesinden sonra altının gram fiyatı 585 lira altının ons fiyatı 2.100 dolar seviyelerine yükselerek yeni rekorlarını test edebilir. Bu düşüşlerin son bir alım fırsatı verdiğini tahmin ediyorum'' dedi.

Kenan Biter