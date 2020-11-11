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İYİ Parti'den zorunlu 'bayrak asma' teklifi

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, resmi bayram günlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şirketlere ve konutlara Türk bayrağının asılmasının zorunlu kılınmasını istedi.
 11 Kasım 2020 08:15
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İYİ Parti'den zorunlu 'bayrak asma' teklifi

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Erel, bu yönde hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, "Türk bayrağının resmi bayram günlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseselerde ve Türk vatandaşlarının yerleşik olduğu konutlarda zorunluluk kapsamında asılması" öngörülüyor. Erel, komisyonda 45 gün içinde ele alınmaması halinde teklifi doğrudan görüşme için TBMM Genel Kurul gündemine getireceklerini söyledi. Düzenlemenin, milli duyguların, milli birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlayacağını belirten Erel, "Türk töresinde vatan, millet ve bayrak sevgisi her şeyden önce gelir" dedi.

'Birliğin sembolü'

Erel, teklifinin gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

"Yüce Türk milletinin Hakk'a, bayrağa, bağımsızlığa, milli birlik ve beraberliğe duyduğu inanç ve bağımlılık tüm dünya ülkelerine örnek olmuştur. Yüce Türk milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğinin yegane sembolü Türk bayrağının resmi bayram günlerinde; kamu kurum ve kuruluşlarında, Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseselerde ve Türk vatandaşlarının yerleşik olduğu konutlarda asılması milli duyguların, milli birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlayacaktır."
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