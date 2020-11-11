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Erken teşhisle kesintisiz üretim

Sanayinin öncü illerinden biri olan Kocaeli'de hayata geçirilen 'Covid-19 Tanı Merkezi'yle virüs erken tespit edilerek, iş yerlerinde bulaş riski azaltılıyor. İşçilerden örnekler alınmasıyla semptomsuz vakaların tespit edildiğini aktaran KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, PCR ve bağışıklığı ölçen antikor testlerinin yapılmasının üretimi sağlıklı bir şekilde devam ettirdiğini belirtiyor.
 11 Kasım 2020 08:19
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Erken teşhisle kesintisiz üretim

Türkiye'nin sanayi sektörü, koronavirüse rağmen ekim ayında 13,3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Sanayi sektörü yılın 10 ayında 102,2 milyar dolarlık dış satıma imza atarken, bu rakama alt sektörlerden en çok otomotiv endüstrisi katkı verdi. Sanayinin öncü şehirlerinden biri olarak gösterilen Kocaeli'de ise salgına karşı alınan tedbirler kapsamında üretim ve ihracat tüm hızıyla sürüyor. Hayata geçirilen 'Covid-19 Tanı Merkezi' ile hastalığın çok erken tespit edildiğini anlatan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu şekilde bulaş riskinin azaldığını kaydediyor. Böylece firmaların üretimlerine kesintisiz devam edebildiğini aktaran Zeytinoğlu ile pandemi sürecini konuştuk.

Pandemi sürecinde başta kritik sektörler ve ihracatçı firmalar olmak üzere, tüm tedbirler alınarak üretimin aksamadan devam etmesinden yanaydık. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde bu husus dikkate alınarak üretimlerine devam etmeleri gereken firmalarımız kısıtlamadan muaf tutuldular. Bu firmalarımız Bakanlık tarafından yayınlanan tedbirlere ciddiyetle uydular.

COVİD-19 TANI MERKEZİ KURDUK

Bu süreçte Kocaeli Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin üretim kayıplarını azaltmak ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerine katkı vermek amacıyla önemli bir hizmete öncülük ettik. Odamızın girişimleri ile Sağlık Bakanlığımızın desteği, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile COVID-19 Tanı Merkezini kurduk. Gebze'de hayata geçirdiğimiz Covid-19 Tanı Merkezi'nin Kocaeli sanayicisine ve halkına çok faydası olduğunu düşünüyorum.

ERKEN SAFHADA TESPİT İLE SAĞLIKLI ÜRETİM

Bu uygulamanın cazibesi, hastalığı çok erken yakalama imkanı verebilmesi. Fabrikalarda çalışanlardan örnekler alınmasıyla semptomsuz vakaları tespit imkanı veren PCR ve bağışıklığı ölçen antikor testlerinin yapılması üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından çok önemli. Semptomsuz vakalar tespit edildiğinden, bulaş riski azalıyor. Tespit edilen vakalar daha hastalığın en başında Sağlık Bakanlığı tarafından izole edilebiliyor. Böylece bulaşıcılığı önlemiş oluyorsunuz. Yani hastalığın olumsuz etkileri daha kontrollü yönetilebiliyor. Böylece firmalarımız da üretimlerine kesintisiz devam edebiliyor. İkinci önemli bir faydası da hasta çok erken safhada tespit edildiği için anında tedaviye başlanabiliyor ve ayakta tedavisi mümkün oluyor. Böylece daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle tedavi sağlanmış oluyor.

GEÇMİŞ YILLARIN POTANSİYELİ YAKALANDI

Üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir dönem yaşandı. Ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayı itibariyle hem üretim hem kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabildik. Eylül ayında Kocaeli ihracatı geçen yılın da üzerinde gerçekleşerek, yüzde 8 artış gösterdi.

İHRACATTA HEDEF 18 MİLYAR DOLAR

Önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımızın daha yüksek seviyelere ulaşacağını düşünüyoruz. Tabii burada en büyük ticari partnerimiz Avrupa'nın toparlanma hızı da bizi etkiliyor. Ancak, biliyorsunuz eylül ayında Türkiye ihracatı 16 milyar doları geçerek tavan yapmıştı. Biz, yılın son üç ayında rekor seviyede ihracat gerçekleştireceğimizi bekliyorduk. Nitekim ekim ayında ihracatımız daha iyi bir performans göstererek 17.3 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önümüzdeki aylarda ihracatın 18 milyar doları da geçebileceğini düşünüyoruz. Burada belki pandemi kısıtlayıcı bir etken olabilir.

5,7 MİLYAR LİRA YATIRIMLA 5 BİN 657 KİŞİYE İSTİHDAM

Kocaeli'deki yatırımlara bakarsak, 2019 yılında, 32'si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 208 yatırım gerçekleşti. Bu rakam Türkiye genelinin yüzde 3,7'sini karşılıyor. Kocaeli'de gerçekleşen bu yatırımlar 4 milyar 654 milyon TL sermayeli olurken 4 bin 899 istihdam yarattı. 2020 yılı ocak-temmuz döneminde ise, 24'ü yabancı sermayeli olmak üzere toplam 193 yatırım gerçekleşti. Sermayeleri 5 milyar 781 milyon TL olurken, 5 bin 657 istihdam yarattı. Yatırımların artması, ekonomide sanayinin payının artması, ihracatın, üretimin artması, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin artması anlamlarına geleceğinden bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Arzu Kurum

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