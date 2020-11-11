Hulki Cevizoğlu: Atatürk'e yanlış tedavi uygulandı
Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.
|11 Kasım 2020 08:22
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Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.
CNN Türk'te Akıl Çemberi programına konuk olan Dr. Hulki Cevizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.
"
Türk milletinin bugün, Atatürk'ün öldürülmesi iddiasına bile 'Hep birlikte bakalım kim öldürdü' sorusunu sormayan bir ülke haline geldi. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıkların sanmıyorum" diyen Cevizoğlu dikkat çeken iddialarda bulundu.
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