Kaçırılıdıkları düşünülen yaşlı çift, sulama kanalına ölü bulundu
|11 Kasım 2020 08:24
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Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yaklaşık 16 gün önce evlerinden kaybolan ve kaçırıldıkları düşürülen Cevdet ile Zeliha Uysal'ın köye yaklaşık 600 metre uzaklıktaki sulama kanallarının rögarında ölü olarak bulundu. Öldürüldükleri öne sürülen yaşlı çiftin cansız bedenleri Dinar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.
Köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, dinlenmek için oturduğu kuyunun yakınında kötü kokuları fark edince 2 metrelik rögarı inceledi ve yaşlı çiftin cesedi ile karşılaştı. Korkmaz, durumu Jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde cesetlerin üzerinin taşlarla örtülü olduğu görüldü. Yaşlı çiftin yüzleri tanınmaz halde olduğundan kimlik tespitini çocukları yaptı.
Köy Muhtarı Kemal Yıldırım yaptığı açıklamada,
"Kolluk kuvvetlerinin çalışması ile yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu. Her zaman kendi hallerinde yaşayan insanlardı. Kimseye zararları olmazdı. Bahçelerinde vakit geçirip yetiştirdikleri ürünleri pazarlarda satarlardı"dedi.
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