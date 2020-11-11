'Borcum var' diyerek canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı
|11 Kasım 2020 08:37
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Olay, cumartesi günü Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Levent K., evde odanın kapısını kilitleyerek, sandalyenin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Levent K., canlı yayında İ.A. isimli kişiyle borcu olduğunu ve bu yüzden intihar edeceğini söyledi.
Evde bulunan kişiler, Levent K.'den odanın kapısını açmasını istedi. Bu isteğe olumsuz yanıt veren Levent K., tüfeğin tetiğini çekti. Levent K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Levent K., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekiplerince hastanede ifadesi alınan Levent K., "Çok borcum vardı, icralık olmuştum. Bu yüzden bunalıma girdim. Ölürsem kurtulacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden kendimi vurdum" dedi.
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