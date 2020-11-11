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AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün AK Parti Genel Merkezi'nde İstanbul'daki ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacak. Yenilenme sürecine ilişkin Ankara'da da istişarelerin devam ettiği belirtildi. Erdoğan cuma ve cumartesi günleri Tekirdağ, Kars ve Karaman kongrelerine katılacak.
 11 Kasım 2020 08:45
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AK Parti'de 6 saat süren 'yenilenme' toplantısı

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde 6 saat süren iki ayrı toplantı düzenlendi. Toplantıların ilkinde İstanbul'da devam eden kongre süreçlerinin gündeme geldiği ve değişimin beklentilerden daha yoğun olacağı dile getirildi. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul ilçe başkanları bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek istişare toplantılarına katılacak. Değişecek ilçe başkanlarıyla ise tek tek görüşmeler yapılacak. MYK toplantısı öncesinde, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın partide bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ankara'da da değişim sürecinin değerlendirildiği, önümüzdeki günlerde kesin kararlar verileceği belirtildi. MYK toplantısında ayrıca kongre takvimi de ele alındı. Bu kapsamda cuma günü Tekirdağ'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi Karaman ve Kars kongresine videokonferans yöntemiyle katılacak. Yine 21 ve 22 Kasım 8 il kongresine videokonferansla bağlantı kurması planlanan Erdoğan'ın, 28 Kasım'da Erzurum'a, 29 Kasım'da Mardin'e, 5 Aralık'ta İzmir ve 6 Aralık'ta ise Eskişehir'e gideceği aktarıldı.

ÇAVUŞOĞLU SUNUM YAPTI

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ikinci toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararı öncesinde Çavuşoğlu, Erdoğan'a Ankara-Moskova ve Ankara-Bakü hattında yapılan son temaslar ve ateşkese ilişkin bilgi verdi. Görüşmede tampon bölgede yer alacak Türk askeri konusu da ele alındı. Ankara-Bakü ve Ankara-Moskova hattında önümüzdeki günlerde yoğun bir diplomatik ve askeri görüşme trafiği olması bekleniyor.
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