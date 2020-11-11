WhatsApp'ta alışveriş dönemi
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor.
|11 Kasım 2020 08:45
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
Engadget'ta yer alan habere göre, Facebook, WhatsApp için bir süredir test ettiği alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor.
Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir işletmeye ait sohbet penceresinin üst kısmındaki alışveriş ikonunu yer alacak.
Kullanıcılar buradaki ikona dokunarak WhatsApp'tan hiç çıkmadan online alışveriş yapabilecek. Kullanıcılar inceledikleri ürünler hakkında işletme ile aynı pencere üzerinden iletişime de geçebilecek.
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