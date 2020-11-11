Benzine zam geliyor
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.
|11 Kasım 2020 08:54
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