Yargı reformu için Bilim Kurulu

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'nın 2021 bütçesi sunuş konuşmasında, yargı reformu üzerinde çalışıldığını söyledi. "Asıl olanın sistemin bir bütün olarak etraflıca ele alınması olduğunun farkındayız. Bu nedenle halihazırda soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarını tek tek ele alıyor ve kapsamlı bir ceza adaleti reformu üzerinde çalışıyoruz" diyen Bakan Gül şu bilgileri verdi: "Şimdiye kadar yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve ilave değişikliklerin belirlenip Meclis'e sunulması için Bilim Kurulu oluşturduk. Amacımız ceza adaleti sisteminde adil kararın makul sürede verilmesi hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak değişiklikler yapmaktır. Adli sürecin mümkün olduğunca soruşturma aşamasında nihayete erdirilmesi önem taşımaktadır.

CEP TELEFONUNDAN TAKİP

(Karakolda imza) Sistem, yükümlülerin rızaları alınarak cep telefonları üzerinden uygulanacaktır. Halihazırda sistemi 10 ilde yaklaşık 1000 yükümlünün takibinde uygulamaya başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki aylarda da pilot uygulamalardan edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu denetimli serbestlik yükümlüsü vatandaşlarımız için zaman ve emek tasarrufunu beraberinde getirecektir.

YARGININ YEGANE İDEOLOJİSİ ADALET

Yargı hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil, her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak değeridir.